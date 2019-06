Juubelihõnguline leelopäev tõstab au sisse vanavanemate edasikantud laulupärandi

Keskpäeval algav leelokooride rongkäik toob festivali pealavale pea kõik seto leelokoorid. Leelopäeva peakorraldaja Jane Vabarna: “See on päev, kus leelotraditsiooni edasikandjad saavad kokku ühisel laval, et pidada maha üks suurejooneline laulupidu ning seeläbi hoida seto laulu järjepidevust.

Seto Folgi peakorraldaja Marili Slavski: “Meil on väga hea meel, et kaks olulist kultuurisündmust saavad sel aastal toimuma ühisel peoplatsil, jõudes seeläbi suurema publikuhulgani. Mõlemad sündmused on seotud ka temaatiliselt rõhutades pärimuskultuuri olulisust.”