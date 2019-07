Ostrova Festivalil leidub palju tegevusi lastele

„Ostrova Festival on mõnus koguperefestival, kuhu tasub ka lapsed kaasa võtta. Ka meie külas on praegu igas talus sirgumas väikseid, toredaid tüdrukuid ja poisse, kes hea meelega mängukaaslased vastu võtavad“, ütles korraldaja Aime Tulp.

Pärast teatrietendust algab Rikka Ivvani pillilaagri laste kontsert. Juba 17. aastat kogunevad pillimänguhuvilised lapsed ja noored juulikuus Rikka Ivvani pillilaagrisse, et õppida selgeks mõni uus pillilugu või proovida hoopis mõnda uut pilli. Laagris õpitud lood tulevad esitlusele Ostrova Festivalil. Seejärel esineb Värska muusikakooli pilliklubi.

Festivalialal on kiigud nii suurematele kui ka väiksematele. Pisematele külalistele on olemas liivakast, kus lõbusalt teiste lastega aega veeta. Festivalialal on ka lastetelk, kus saab joonistada, lugeda, mängida lauamänge ja mürgeldada teiste lastega. Eesti suurim discgolfi klubi Chilli Disc Golf toob kohale ka discgolfi korvi ja kettad. Seega spordihuvilised saavad muusika vahepeal harjutada ketta korvi loopimist.