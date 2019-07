Treski Küüni vallutab rahvusvaheline muusikaprojekt - The Heritage Projekt

The Heritage Projekt ühendab teine teisel pool maailma asuvate ansamblite talente: eestlaste poolt palavalt armastatud Curly Stringsi ja Kanada Ottawa orust pärit virtuooset triot The April Verch Band. April Verch on Kanada viiuldaja, laulja, laulukirjutaja ja stepptantsija, kes on üles kasvanud elava ja hingava pärimusmuusikaga.