„Minu Setomaa“ - ilmus raamat Setomaa elust läbi sootska silmade

„Raamat on ühelt poolt minu ülembsootska aastast – kuidas mahutada oma ellu maailmaparandamine, oma väikesed lapsed ja Setomaa eest seismine. Teisalt on see Setomaa lähiajalugu läbi viimaste aastate olulisemate sündmuste Setomaal – soome-ugri kultuuripealinn 25 miljonile inimesele, Setomaa valla moodustamine,“ ütles Laaneots.