Seto kostipäiv – seto leelost perepetšide ja üülokaalini

Külastamist väärivad need kõik, sest menüüd on ahvatlevad ja tegevust leidub igale maitsele. Seto leelot kuuleb päev läbi Helmekaala’ kohvikus Tääglovas, udmurdi peretše saab maista Mikitamäel, maa sees küpsetatud lamba leiab Luhamaalt. Isegi öölokaal tegutseb Obinitsas. Enamikes kohvikutes tegutseb talupood: saab juurikaid, hoidiseid ja muud kraami soetada. Mitmel pool on tegevused lastele, nii on vanematel rahulikum kohvitada.

Seto Käsitüü Kogo eestvedaja ja taluperenaine Ingrit Kala osaleb Kriisa taluga teist korda. Tema sõnul innustab kostipäiv tegutsema: „Olen seto traditsioonide austaja ja järgija. Soovin kostipäeval jagada killukese oskustest, mille olen oma esivanematelt saanud.“ On teisigi põhjuseid: „Muidugi on oluline oma aias ja põllul kasvav tooraine ning sellest valmiv toit. Olen tõsine “potipõllumees”. Mul on hea meel, kui saan enda kasvatatud aiasaadusi teistega jagada.“

Kevad-suvel kohtusid kohvikute pidajad, arutasid ühiseid teemasid ja osalesid koolitustel. Ikka selleks, et tekiks tunne ühise asja ajamisest. Igal aastal võetakse fookusesse üks teema – seekord pakuvad perenaised kohupiimapirukaid, soolaseid ja magusaid, kinniseid ja lahtiseid. Saab kohapeal süüa ja kaasa osta.

Menüüdes on omajagu sellist, mis iseloomulik ainult Setomaale. Kui tundub, et võiks kodus üht-teist järele teha, siis soovitame kohvikust soetada kostipäeva retseptiraamatu „Kostipäävä paremba’ pala’“. See valmis mõned kuud tagasi ja sisaldab retsepte viie aasta vältel kostipäeval osalenud kohvikutelt. Raamatus on ligi 60 retsepti, lisaks lood Setomaa toidukultuurist. Raamat on eesti ja inglise keeles, sisaldab 176 lk.

Kostipäeval saab kohvikuid külastada 17. augustil kell 12.00-20.00 ja pühapäeval ehk peräpütüpäiväl (järelpeopäeval) kell 11.00-16.00. Erandiks on kohvik ObiNizza, mis sel aastal on avatud öölokaalina (avatud alates laupäeva õhtust, 19.00 – 5.00).

Lisainfo ürituse kohta. Iga kohviku tutvustuse juures on kaardilink, mis Google maps abil võimaldab valida sõidujuhised kohvikusse jõudmiseks. Teavet jagame ka Facebookis.