Sootska Annela Laaneots esitleb homme Tallinnas "Minu Setomaa" raamatut

„Minu enda jaoks on olnud raamatu esmasest tagasisidest üllatavaim ehk see, et raamatu lugejad peavad seda põnevusjutuks. Enese arvates panin kirja Setomaa lähiajaloo olulisimad sündmused, aga küllap siis Setomaa elu on haaravam kui mõni väljamõeldud lugu,“ ütles Annela Laaneots.