Eestis elavaid välisteadlasi aitab lõimida kultuuriretk Setomaale

Iga-aastase traditsiooniga ja järjekorras juba seitsmendal väljasõitul osaleb üle 20 välisteadlase koos pereliikmetega. Osalejate seas on nii oma teadlaseteed alustavaid doktorante kui professoreid ja nende päritoluriigid ulatuvad Soomest Austraaliani.

Teadusagentuur korraldab väljasõitu EURAXESSi võrgustiku tegevuste raames. EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üleeuroopaline võrgustik, mille eesmärk on nõustada teadlasi praktilistes küsimustes, nagu elamisload, maksusüsteem, aga ka näiteks pere kolimisega seotud teemadel. Jõudumööda toetatakse teadlaste karjääri arengut laiemalt, näiteks hallatakse Euroopa teadustöökohtade portaali. Eesti EURAXESSi võrgustikku kuulub hetkel kümme liiget, mille hulgas on teadus- ja koordineerivad asutused.