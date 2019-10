Setomaa muuseumid tähistavad Värska Talumuuseumi 25. sünnipäeva ajalookonverentsiga

Setomaa muuseumid on ühendasutusena tegutsenud veidi alla aasta ning kevad toob kaasa kahe uue filiaali, Värska külastuskeskuse ja Luikjärve talukompleksi, avamise. Selles valguses pakub konverents võimaluse tutvuda Setomaa muuseumide tuleviku plaanidega ning annab aimduse milliste uurimisteemadega sellega seoses viimastel aegadel rohkem tegeletud on. Ühtlasi on konverents pühendatud Värska Talumuuseumi 25. aastapäevale.

Ettekanded on peamiselt eesti keeles ja kõigile huvilistele tasuta.

Konverentsi avab leelokoor Kuldatsäuk Värska Talumuuseumi esimese ja pikaaegse direktori Laine Lõvi juhtimisel. Värska Talumuuseumi sünnist kõneleb Setomaa Muuseumide peavarahoidja Tiiu Kunst ning Setomaa Muuseumide tuleviku plaane avab praegune muuseumijuhataja Merily Marienhagen. Seoses kevadel avatava Värska Külastuskeskusega, mis asub kindral Nikolai Reegi kunagises suvemajas, tutvustab kindral Reeki ja tema seotust Petseri Põhjalaagriga Maantemuuseumi teadur Andres Seene ning Põhjalaagri mõjudest kohalikele setodele kõneleb Seto Instituudi juhataja Ahto Raudoja. Ajaloolane Arvis Kiristaja räägib Värska piiride muutumisest läbi ajaloo ning Peterburi Etnograafiamuuseumi teadur Olga Kalinina avab teemat Petseri klooster ja setode usuelu 20. sajandi teisel poolel.

„Viimati korraldati muuseumikonverents Värskas 5 aastat tagasi. Setomaa muuseumide tulevikuplaanid näevad ette, et edaspidi võiks ajalookonverents Värskas saada igasügiseseks sündmuseks,“ sõnas Setomaa Muuseumide direktor Merily Marienhagen.

Lõunapausi ajal pakutakse võimalust tutvuda Seto Tsäimajast jalutuskäigu kaugusel oleva valmimisjärgus Värska Külastuskeskusega ning Seto Talumuuseumi peamajas avastada sealse näituse abil Petseri Põhjalaagri põnev ajalugu. Päeva lõpetab meeleolukas sünnipäevapidu Nedsaja Küla Bändi ülesastumisega.

„Soovisime esinema kutsuda kindlasti kohalikku ansamblit ning Nedsaja bändi liikmetega on meil juba ammune hea koostöö. Näiteks Paul Hunt on olnud Värska muuseumis abiks hobupäeva korraldamisel, Toomas Valk on iseseisvalt uurinud sügavamalt Põhja- ja Lõunalaagri ajalugu ning Iisak Sulev Andrelleri talus valmistatud kitsepiimakaramelli on meie Tsäimaja kasutanud magustoitude puhul kohaliku toorainena,“ kommenteeris peoõhtu esineja valikut Merily Marienhagen.

Konverentsi toimumist toetavad Setomaa Vald ja Rahvakultuuri Keskus.

Setomaa Muuseumid koondab enda alla kolm Setomaa vallas asuvat muuseumit, mis tegelevad seto kultuuri säilitamise ja tutvustamisega.

Vanim neist on 1974. aastal tegutsemist alustanud Saatse muuseum, kus avatakse teemadena Saatse piirkonna, seto meeste maailma ning piiriga seotud lugusid. Setode traditsioonilise taluarhitektuuri ja talueluga 20. sajandi algul, saab tutvuda 1994. aastal loodud Värska Talumuuseumis. Obinitsa muuseum avati 1995. aastal ning see on pühendatud seto lauluemadele ning võimaldab põhjalikumalt tutvuda seto rahvarõivaste semiootikaga. Järgmisel kevadel avatakse külastajatele Värska külastuskeskus, mis annab ülevaate Värskast kui olulisest sõjaväe väljaõppe kohast 1920-30ndatel ja kuurortpiirkonnast. Lisaks valmib ekspositsioon ka Obinitsa lähistel asuvasse Luikjärve kindlustalu kompleksi.

Setomaa muuseume külastab aasta jooksul ca 18 000 inimest.

Konverentsi kava ja registreerumisinfo: