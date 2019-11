Anne Vabarna nimelise elutööpreemia saavad Õie Sarv, Sulo Nurmeots ja Helju Tsopatalo

Õie Sarv pälvib elutööpreemia seto keele ja pärimuse järjepideva arendamise, hoidmise ja edasikandmise eest. Sootska Õie Sarv on kogu oma elu aktiivselt panustanud seto pärimuskultuuri arendamisse ja hoidmisesse. Ta on panustanud seto kultuuri mitmes valdkonnas aktiivse muuseumitöötajana, uurinud rahvaluulet, teinud kandeid Eesti Vaimse kultuuripärandi nimistusse, esindanud seto kultuuri väljaspool Eestit. Õie on osav käsitööline, ta on välja andnud mitmeid raamatuid ja arendab aktiivselt seto keele säilimist. Koos oma lastega õpetab ta ka seto tantsu ja laulu. Õie on leelokoori Õiõ Seto’ asutaja, Seto Kolledži Ühingu liige, ajaleht Setomaa tõlk ja erinevate artiklite autor ning Leelokonverentsi korraldaja.