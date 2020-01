Kümme organisatsiooni asutasid Eesti põliskeelte koostöökogu

Eesti põliskeelte koostöökogu ühe eestvedaja, Võru Instituudi direktori Rainer Kuuba hinnangul on koostöökogu esimeseks ülesandeks tagada, et eelseisval, 2021. aasta rahvaloendusel kaardistataks ka Eesti põliskeelte hetkeseis: ”On väga oluline, et 2011. a rahvaloendusel koguti ka andmeid Eesti põliskeelte kõnelejate kohta, ning kordusküsimusega on võimalik saada usaldusväärseid andmeid põliskeelte kõnelejatega toimunud arengute kohta. See on vajalik, et tegeleda süsteemselt nende keelte kaitsmise ja arendamisega ning koos sellega Eesti põliskultuuri säilitamisega. Sarnaselt eelmise rahvaloendusega loodame ka nüüd teha Statistikaametiga tulemuslikku koostööd”.