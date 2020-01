Setod kutsuvad naabreid pidutsema

2018.a. maailma I Seto Tandsopido Kagoss Kargasõ` (Vaat kus tantsivad) osutus eeldatust menukamaks nii osalejate kui vaatajate hulga poolest ja nõudlus seto tantsupeo traditsiooniliseks muutmise järele sündis kohe pärast esimese peo lõppu. II tantsupeo toimumine juba käesoleval aastal on ajendatud puht pragmaatilistest põhjustest – sel suvel on tantsupidudega Eestis n.ö. kitsas.

Kui esimesel setode tantsupeol tantsiti vaid Setomaal eri aegadel tantsitud tantse ja kõik tantsijad ja pillimehed olid seto rõivais, siis eelolev tantsupidu on laiendanud piire – lisaks setodele, seto tantsudele ja riietele saab seekord näha ka lähinaabrite pärimustantse, rahvarõivaid ja pidutsemiskombeid. Osalema on oodatud kõik need, kes on setode jaoks piirinaabrid – Vastseliina kihelkond ja Räpina kihelkond; Petserimaa, Vana-Irboska ja Pihkva; Läti Aluksne piirkond. Ehk kellega on praegu või on kunagi olnud geograafiline naaberlus.