Setod hakkasid oma tooteid müüma ühises e-poes Seto Kaubamajas

"Igal tootjal pole mõttekas eraldi oma e-poodi avada, aga ühisel platvormil oma kaupu pakkudes on klientidel lihtsam jõuda Setomaa toodeteni ning Seto Kaubamajas loodud poed on tarbija jaoks palju paremini leitavad," ütles Seto Kaubamaja avanud Seto Infoseltsi juht Rein Järvelill.

"E-ostude osakaal kasvab pidevalt nii kogu maailmas kui ka Eestis, inimesed muudavad oma ostuharjumusi ning sellisele nõudluse muutusele tuleb reageerida ka Setomaa kauba pakkujatel, tulla oma kaupadega e-poodi ning olla leitavad seal, kus inimesed oma ostusid teevad. E-ostudena tehakse täna juba iga viies ost Eestis," ütles Järvelill. "Setomaa kaupadel ja Seto Kaubamajal on muidugi raske konkureerida AliExpressi, Kaup24 ja eBay-ga, kuid Setomaa bränd on piisavalt tugev ja omanäoline, et sellega eraldi ja iseseisvana välja paista ja olla tarbija jaoks leitav."