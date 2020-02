Setomaa vald esindab Eestit Euroopa jätkusuutliku küla konkursil

„Setomaa vald omades kindlat sihti ja kultuurilist eripära on igati sobilik kandidaat Eestit edukalt esindama,“ sõnas maaeluminister Arvo Aller. „Eestimaa aasta küla 2019 konkursi üheks märksõnaks oli elujõulisus, mis on samuti väga tihedalt seotud ka käimasoleva üleeuroopalise konkursiga.“

Margus Timmo Setomaa Liidust selgitas taotluse koostamist järgmiselt: „Taotluse keskmes tuli esile tuua arenguprotsess mingist vabalt valitud algusaastast kuni tänaseni. Setomaa valla taotluses võtsime alguspunktiks aasta 2006, mil Setomaa Valdade Liit tellis Statistikaametilt põhjaliku uuringu. See oli aeg, mis maaelanikkond drastiliselt vähenes, tööpuudus oli väga suur ning elanikud ei näinud elus Setomaal mingit perspektiivi. Praegu, aastal 2020, on Setomaa saanud eduka maaelu arengu võrdkujuks, paljud Eesti piirkonnad korraldavad meie juurde õppereise, et õppida meie kogemustest ja arengutest. Setomaa on hea mainega, hästi tuntud piirkond, kus ka ettevõtluskeskkond piiriäärsest ja kaugest geograafilisest asukohast hoolimata on tugev ja elujõuline.“