Kas õnnestub laupäeval püstitada seto karguse mängimise maailmarekord?

Mis on kargus ja kuidas seda süüakse? Kargus on kõige vanem teadaolev seto tants ja seda on naljatledes nimetatud ka maailma kõige lihtsamaks tantsuks, sest see koosneb vaid kahest väikesest kõnnisammust. Ometi on karguse õigesti tantsimine tõeline väljakutse, sest nõuab äärmiselt väärikat ülalpidamist, kehahoidu ja traditsiooni tundmist. Naised ja mehed tantsivad kargust eraldi, meeste kargust nimetatakse ka kasatskiks. Paaristantse hakati Setomaal tantsima hiljem ja tegemist on teistelt rahvastelt laenatud tantsudega.