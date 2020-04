II Seto Tandsopido "Kagoh kul`atasõ`" toimub järgmisel aastal

“Paraku käime Seto Folgiga ühte jalga ja anname teada, et kul`atajad koguvad veel jõudu ning kõigi heaolu ja tervise huvides kohtume alles aasta pärast – 26.juunil 2021.aastal. Et kõik setode head naabrid saaksid osaleda, on oluline riikidevahelise liikumisvabaduse taastamine ning 2+2 reegli mittevajalikuks muutumine,” ütles II Seto Tandsopido Kagoh kul`atasõ` pealavastaja Piret Torm-Kriis. Praeguse eriolukorra lõppedes ei ole tantsupeo korraldamine kahjuks võimalik. Loodame raskest ajast kogenenumatena välja tulla ja kasutada aasta võrra pikenenud harjutusaega tantsupeo kvaliteedi tõstmiseks. "Kaua tehtud kaunikene" printsiibist lähtudes muutub II Seto Tandsopido järgmiseks aastaks ainult paremaks,” ütles ta.