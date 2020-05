Osale kultuurifoorumil: milliseks kujuneb kultuurikorralduse uus ajastu?

Neljapäeval, 7. mail räägivad Eesti loovisikud, sealhulgas Setomaa varasem noorsootska Matis Leima, ja kultuuriasutuste juhid koroonakriisi piirangutega toime tulemisest ja sellest, mis saab edasi. Foorumi “Milliseks kujundame kultuurikorralduse uue ajastu?” esinejad tutvustavad ka, kuidas nad on ületanud raskusi leidlike ja ettevõtlike lahendustega nagu online-tantsutunnid, piletimüügiga veebikontserdid või videotuurid muuseumites. Osavõtt Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi kuuluvast kontaktivabast foorumist on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.