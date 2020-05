Milline on sinu arvates ilusaim seto pits?

"Pole saladus, et Seto pitsi päevad on aidanud säilitada esivanemate pitsiheegeldamise traditsioone ja olnud käivitavaks jõuks Setomaal käsitöökultuuri arendamisel," ütleb pitsipäevade peakorraldaja Ingrit Kala. "Tänu pitsipäevadele on see eriline seto naiste oskus jõudnud rahva teadvusesse, seto pits on jõudnud ehtima kodusid, erinevaid tarbetekstiile ja peokleite."