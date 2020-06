Kellest saab Soome-ugri kultuuripealinn 2021?

Kandidaatide veebipõhine esitlus toimub veebipõhisena ning kell 15 algavat otseülekannet saab jälgida ka soome-ugri kultuuripealinnade lehel Facebookis. Esitlusi on jälgima oodatud hõimurahvaste sõbrad üle maailma.

Kaasaelamise kõrval on võimalik kandidaatidele ka reaalajas küsimus esitada ning seeläbi kujundada konkursi lõpptulemust. Esitluste töökeel on vene keel.

ABJA-PALUOJA – Mulgimaa ajalooline pealinn on praegu 1124 elanikuga vallasisene linn Mulgi vallas. Programm hõlmab kogu Mulgimaad. Juhtteema on mulgi käsitöö, arhailine mulgi muster rahvarõivastel ning tänapäeva tarbeesemetel ja avalikus ruumis. Kultuuripealinna aasta lipulaevasündmus on Mulgi pidu 2021 – „Sia ja mia ütenkuun“, mis toimub Karksi kihelkonnas Karksi mõisa pargis. Kandidaadi esitas Mulgi Kultuuri Instituut.