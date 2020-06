Värska talumuuseumis saab 2020. aasta suvehooajal kogeda lapsepõlve Setomaal

Värska talumuuseumi näitus “Lapsepõlv Setomaal” sündis mälestuste põhjal, mille kogumise käigus laekus muuseumile 49 kirjapandud meenutust nii vanemast kui ka tänapäevasemast lapsepõlve eluolust Setomaal. Kogutud mälestustest on üks kolmandik koolinoorte kirjutatud. Värvikatest mälupiltidest inspreeritult kerkis Setomaa Muuseumide ja kunstnik Evelin Urmi (HurmaArt) koostöös mänguline lisa olemasolevale püsiekspositsioonile. Lapsepõlve teema avaneb talumuuseumis läbi erinevate lugude, mängude ja tegevuste. Sel viisil on põnevust ka kõige väiksematel külastajatel ning mälestused ärkavad ellu ja loovad end taas.

Kuna kogutud mälestuskildudest selgus, et lapsepõlv Setomaal on alati sisaldanud ka palju töötegemist, siis näituse avamise käigus tehakse talumuuseumi koplisse muuseumiperenaise Külli Kauri eestvedamisel erinevaid heinarõuke. Suve jooksul saavad külastajad muuseumi koplis nii kärbise kui redelrõukudega tutvuda. Heina jätkub ka hilisemaks perioodiks, et proovida vikatiga niitmist, puurehaga riisumist ja heinas hullamist.

„Lapse kõige olulisem, aga ka kõige loomulikum tegevus on mäng. Mängida saab meie muuseumis sellel suvel palju. Oleme varustanud terve rehelava erinevate mängudega, et külastaja proovida saaks, milliseid mänge on Setomaal kasutusel olnud. Aidapealne on muudetud laste mängu- ja jutumaailmaks, seal leiab endale vaatamist ja tegemist nii suur kui väike. Tares on võimalik nukke meisterdada. Koplist läbi jalutades saab külastaja proovida puurehaga heina riisumist ning lugeda milliseid töid pidid lapsed vanasti ja tänapäevalgi koduses majapidamises tegema. Näituse lõpetame mitmekülgse pildiseinaga, mis kohalikule näitusekülastajale kindlasti äratundmisrõõmu pakub,” selgitas näituse haaret Setomaa Muuseumide juhataja ja üks näituse ellukutsujatest Merily Marienhagen.

Suveks ülesseatud näitus jääb Värska talumuuseumi ala kaunistama ka järgmiseks hooajaks. Selle tarbeks jätkatakse sügishooajal kogumistöödega, et ekspositsiooni temaatiliselt veelgi täiendada.