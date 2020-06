Setomaa rõõmustab: mulgid said soome-ugri kultuuripealinnaks 2021

"Kuna samal aastal toimub Tartus VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress ja Mulgimaal saab olema soome-ugri kultuuripealinn, on just meil Eestis võimalus turgutada soome-ugri liikumist ja pakkuda sellele uusi arengusuundi. Nüüd on ka mulkidel selles tähtis roll."