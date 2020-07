Võrus saab nautida seto heegelpitside näitust

Terje Lillmaalt on ilmunud kolm heegelpitside raamatut ja üks muinasjuttude raamat. Muinasjutulised pitsid said 2019. aasta augustis nõelapatjadeks, mida on kokku 101. “Sügav armastus hästi tehtud käsitöö vastu on mind saatnud lapsest saati. Olen uhke oma seto juurte ja tublide käsitöömeistritest vanaemade Mahti Rannula ja Aleksandra Mäeotsa üle, kellelt sain käsitööpisiku,” ütleb Lillmaa.