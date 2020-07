Setomaal toimub nädalavahetusel muusikafestival

„Mõtlesime, kalkuleerisime ja arutlesime ka pikalt, kas 1000 osalejaga on festivali korraldamine võimalik. Kuna tegemist on Ostrova Festivali juubeliaasta ehk 10. festivaliga, siis leidsime siiski koos abiliste, partnerite ja esinejatega lahendusi“, ütles korraldaja Aime Tulp.

„Meil olid juba esinejate ja partneritega kokkulepped tehtud ning soovisime ka neile vastu tulla ja festivali siiski korraldada kuna sündmusi on tänavu vähe,“ lisas Tulp. Siiski rõõmustavad festivali korraldajad valituse otsuse üle, mis võimaldab tõsta osalejate arvu seniselt 1000 inimeselt 2000 inimesele. „Loomulikult võtame kasutustele kõik võimalikud ettevaatusabinõud, et festivali külastamine oleks turvaline – varustades festivaliala desinfitseerimisvahenditega, pakkudes kätepesuvõimalusi ning festivalil on kohalik meedik. Lisaks toimub festival 10ha maa-alal, mis võimaldab soovi korral külaliste hajutamist“, ütles korraldaja.