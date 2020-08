Seto kostipäiv – hüä seto ruug, toredad tegemised ja põnevad suveniirid

Kostipäiv on Setomaa perenaiste jaoks märgilise tähendusega. MTÜ Seto Küük juhatuse liige ja endine tegevjuht Inara Luigas hindab üritust kõrgelt: „Seto kostipäiv on suve maitsete pidu Setomaal. Sõna kostma tähendab seto keeles, et minnakse külla. Meie selle suve 18 kohvikut ootavad kaetud laudade, parimate roogade ja lahke südamega kõiki, kes tee Setomaale ette võtavad. Kostipäiv on ka seto kultuuri tutvustus, sest igast kohvikust võid saada kultuurielamuse – on leelot, karmoškamängu, loengut, käsitööd. Ja loomulikult rõõmu toredatest inimestest.“

Kohvikute seas on mitmeid vanu tuttavaid, kes meelitavad kohale püsikülastajaid. Kuid põnevaid maitseid ja toredaid kohtumisi on ka uutes kohvikutes. Õkva üle moro meelitab koduste roogadega, mis meenutavad külaskäiku vanaema juurde. Kalamaitse majakas ahvatleb Peipsi kalast tehtud roogadega. Kultuuriamps pakub kultuuri igal täistunnil. Hoolõline süllem serveerib meest tehtud roogasid ja kutsub meisterdama. Väiko kõivo kodo hoolitseb lisaks toidule tulijate tervise eest – on õpitoad toitumisest ja selja tervisest. Näpotüü kotus kutsub söömise vahepeal ka käsitööd tegema. Ruusuu parvõruug pakub suitsusaunasašlõkki ja korraldab parvetamist tiigil. Umastõ tsäimaja näitab, mida kõike saab teha hanemunast. Maaimä küük pakub toitusid mitmele maitsele, seal tegutseb kogukonnaturg ja toimuvad permakultuuri, taaskasutuse õpitoad; lastele veel oma programm.

Kostipäeval saab kohvikuid külastada ürituse põhipäeval ehk laupäeval, 15. augustil 12.00-20.00 ja pühapäeval ehk järelpeopäeval 11.00-16.00. Ka sel aastal avavad paar kohvikut uksed veidi varem. Rikka Ivvani man ja Umastõ tsäimaja ootavad laupäeval külalisi alates 11.00. ObiNizza üülokaal seevastu avab uksed laupäeval kell 17.00, et üheskoos kostipäeva õhtu lõbusasti öösse veeta. Õhtuseid tegevusi on laupäeval veel – kohvik Õkva üle moro ootab Mikitamäe kandi kostilisi tantsuõhtule alates kl 19.00 ja kohvikus Näpotüü kotus on kavas ühine lõkkeõhtu.

Suve hakul lõppes Setomaa toidumeenete koolitus. Kostipäeval on need meened mõnes kohvikus müügiletil. Näiteks valmisid koolituse raames MTÜ Uma Tettü mullijoogid, OÜ Mentli arendas erinevaid tooteid vaarikast, OÜ Marjarull täiendas tootesarja assortiikarbiga, OÜ Panus valmistas lisanditega tatrakrõpse. Mitmed koolitusel loodud meened on saadaval ainult selles kohvikus, kus kohviku perenaine ise oli meene arendajaks. Näiteks Kriisa talo kostikotus plaanib pakkuda kuivatatud köögiviljakrõpse. Kohvikus Vanavalgõh vannamuudu on saadaval setoteemalised küpsetised. ObiNizza üülokaalist leiad võilillemee ja kuivatatud teed. Mitmed Setomaa erilised toiduhõrgutised saab kostiline kodus järele teha. Selleks puhuks soovitame kohvikust kaasa soetada retseptiraamatu „Kostipäävä paremba’ pala’“.

Lisainfo ürituse kohta. Iga kohviku tutvustuse juures on kaardilink, mis võimaldab Google maps kaardi abil valida sõidujuhised kohvikusse jõudmiseks. Teavet jagame ka Facebookis.