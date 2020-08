Setod avavad Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteel Imaveres asuvas Tikupoisis saatkonna

„Tikupoiss on seisnud Imaveres Viljandi sümbolina mulgi rahvarõivais ja kutsunud Viljandisse. Nüüd on aeg riietada poiss seto rõivile ning kuna Setomaal valitseb matriarhaalne eluviis, tuleb poisile ka naisterahvas kõrvale panna ning inimesi külla kutsuda,“ naljatles Timmo. „Saatkond on ta sellepärast, et eks Setomaa on alati mõelnud oma piiride laiendamisest ning otsinud kõikvõimalikke koostöövõimalusi ka eestlastega.“