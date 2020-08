Seto kuningriigi päev toimub esmakordselt Piusa jõe kaldal

Laupäeval 5. septembril toimuvale Kuningriigi päevale saab sõita vastvalminud ja avatud Värska-Saatse ühendusteed mööda, mis läbib n-ö Saatse saapa kaudu ka naaberriiki Vene Föderatsiooni. Kohale tulemisel tuleks vaadata seekord pigem silte kui usaldada GPS-süsteeme, sest viimased kipuvad kohale juhatama suure ringiga.

Kolossova on tuntud Jumalamäe ja selle jalamile jääva Vana Jüri seebipoe järgi, mis on seal juba aastaid tegutsenud Kolossova külavanema ja sootska Silver Hüdsi ettevõtmisel. Tema sõnul teebki tänavuse kuningriigipäeva ainulaadseks toimumiskoht, mis sai Kuningriigi Kroonikogo poolt valitud nelja paiga hulgast.

„See, et kuningriigipäeva korraldatakse eri külades, on muutnud võimalikuks tutvustada ka erinevaid ilusaid kohti Setomaal. Varasemalt toimusid päevad vallakeskustes. Piusa jõgi on setodele sama oluline ja püha nagu paljudele Emajõgi,“ leiab Hüdsi.

Kuningriigipäev kulgeb kindla päevakava alusel ja koosneb juba tuntud ja oodatud ning kindla koha leidnud sündmustest: leelokooride esinemisest, ülemsootska valimisest ja loomulikult Seto sõjaväe paraadist. Pakutakse ja hinnatakse seto sööki ja jooki, valitakse välja sõira- ja hansameistrid ja palju muud. Taas toimub sel aastal kuningriigi fotokonkurss, teemaks Setomaa loodus.

Kuningriigipäeva peakorraldaja Aarne Leima sõnul on ka esinejate hulgas palju uut ja võibolla isegi üllatavat. „Löökpillide mängija Reigo Ahven on kokku kutsunud tuntuid seto päritoluga muusikuid, kellel on plaanis ka ühiselt üles astuda,“ sõnas Leima. „Esinejate hulgast võib leida ka Setomaalt tõusnud kablakargusõ (slacklineri ) tähe Jaan Roose, kes seekord kõnnib „üle kuningriigi.“

Seto kuningriigipäevale eelneb aga päev varem, 4. septembril toimuv Väiko-Kuningriik, mis on mõeldud lastele ja noortele. Päev toimub Saatse muuseumi platsil ja ümbritsevas metsatukas. Selle päeva peasündmuseks kujuneb geopeituse mäng.

„Kuningriigipäiv on leidnud kindla koha kogukondliku sündmusena, kus üksteisega kohtutakse silmast silma,“ ütles peakorraldaja Aarne Leima.