Seto särtsbänd Kiiora tähistab kümneaastaseks saamist uue plaadiga

Kümne aasta jooksul on Kiiora, kus mängivad Matis ja Laurits Leima ning Margret Jürison, jõudnud muusikat ja kultuuri viia nii Setomaa kui ka Eesti piiridest väljapoole, esinedes muu hulgas nii Brüsseli eurokvartali ringteel kui Pariisis Seine’i jõel. Kuigi kavas on palju omaloomingut ning ka teiste rahvaste pärimuslikke lugusid, on käivitavaks jõuks olnud alati Seto muusika ja kultuur, mistõttu on ka esinemisriietuseks rahvariided.