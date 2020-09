Seto Kuningriik: viisa saatkonnast, Postimees teeb kuningriigist otselülitusi

Lõuna-Eestis toimub sel nädalavahetusel hulgaliselt põnevaid sündmusi ja on kõigi huvides, et rahva liikumine oleks võimalikult sujuv ja piisavalt hajutatud.

Ka Seto Kuningriigi Päiva korraldajad mõtlevad selle peale, et kõik, kel täna tugev tervis ja hea tuju, meie loodusesse ilusasti ära mahuksid ning ka kehtivatest soovitustest ning nõuetest kinni peaksid.

Kuningriigi päiva korraldajad annavad teada, et põhja poolt tulijatel tasub viisasid ehk päeva pileteid soetada Kesk-Eestis Imaveres Tikupoisis vast avatud Setomaa Saatkonnas Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteel. Seda enam, et viisa soetamine on sealt peaaegu poole odavam.