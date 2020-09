Seto mehed laulsid põlisrahvaste toetuseks

METSA KENE toob kuulajateni traditsioonilisi põlisrahvaste laule erinevatest Amazonase hõimudest. Lood on saanud värske arranžeeringu armastatud Eesti muusikute esituses, luues seeläbi ennekuulmatu muusikalise alkeemia. Loomingusse on kaasatud Eesti traditsionaalsed instrumendid nagu kannel, Hiiu kannel, torupill ja parmupill.

Albumil astuvad üles ka seto mehed. Ohj Ohj a´Gora´on traditsiooniline laul Ikoleni rahvalt ja see tähendab kulli, kes on maise ja taevaliku ilma vahendaja. Seda rahvast on alles 700 inimest. Setokeelsel laulu sõnade autor on Rein Järvelill ja need on inspireeritud Peko tammest, mis annab seto rahvale jõudu ja tarkust. “Lisasime laulule ka seto leelo mitmehäälsuse ja kokku oli päris võimas. Andsime oma panuse väikeste põlisrahvaste ja metsade kaitseks, väärtustades nende põlisrahvaste kultuuripärandit ja elustiili,” ütles Järvelill.