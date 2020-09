Eesti Merekool viib immatrikuleerimise tänavu läbi Värska sadamas

Eesti Merekooli pilk on pööratud nii merele kui ka sisevete laevandusele. Eesti Merekoolist saadud tarkusega juhitakse laevu nii maailmamerel kui ka meie koduse Eesti järvi ja jõgesid ühendavatel veeteedel Merekool on kutseõppeasutus, mis võimaldab mitmekülgset merendusalast kutseharidust, loob tingimused õppurite kujunemiseks edumeelseteks isiksusteks, kellel on hea erialane ettevalmistus, kes järgivad kutse-eetika norme, peavad kinni ühiskonna käitumisnormidest ja elukestva õppe põhimõtetest ning on konkurentsivõimelised nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul. Kool asub nii Tallinnas kui Tartus, kus õpetatakse siseveelaeva laevajuhi eriala .

Eesti Merekooli Tartu filiaali juhataja Indrek Särg ütles, et Setomaaga on koolil tugevad sidemed. „Serätsüvä külast oli pärit Eesti Merekooli õpetaja ja kauaaegne Merekooli Tartu osakonna juhataja Paul Kooser. Temale, nagu ka tänasele õpetaja elutöö laureaadile kapten Lembit Põllule on kool tänulik selle eest, et nad suutsid tagada Eesti Merekooli siseveelaevanduse alase õppetöö säilimise ja arenemise Tartus,“ rääkis Särg.

Siseveelaevandus püsib ka siis, kui merelaevanduses on mõõn, aga oma püsimisega annab siseveelaevandus tuge ja uusi mõtteid ka meresõitude jätkamiseks. Seda tõdes ka Värska sadama operaator Seto Line, kelle avatud Värska lahel toimuv ringreis ja ka teised reisid olid sel suvel äärmiselt populaarsed.

Värskas ja Võõpsus on olnud aegade vältel tähtsad sadamad laevade teekonnal Tartust Pihkvasse. Oli aeg, mil siin käis sadamate ja rahvaste vahel laevadega vilgas kaubavahetus ning tsaariajal olid Setomaa sadamad kuulsad nii Eestis kui Venemaal.

Eesti siseveelaevanduse jaoks on nii Värskas käimapandud laevaliin kui vastne Värska sadam väga oluliseks sündmuseks. Tunnustustväärivalt edukas on olnud ka Setomaa juurtega laevafirma Seto Line, mis korraldab laevaliine nii Värskas kui Tartu linnas ja teeb laevadega reise ka Piirissaarele.

Särg nentis, et laevaliinid maailmamerel näevad praegu mõõnaaega ning reisijate hulk on ka Läänemerel tublisti vähenenud. „Seda rõõmustavam on siseveelaevanduse puhul märkida, et siin ei ole reisijaid jäänud vähemaks, vaid huvi on pigem kasvanud. Sisevete liinidele on toodud uusi laevu, avatud on uusi huvitavaid sadamakohti ja meie siseveelaevastiku võimalusi on nautinud järjest innukamalt ka külalised Lätist, Soomest ja mujalt“

Eesti Merekooli immatrikuleerimisega Värskas soovtakse näidata noortele meremeestele suunda tervislike eluviiside, lootusrikka tulevikuvaate ja tarmuka tegutsemise poole.