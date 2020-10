Seto nädalal: kõnõlõ mukka seto kiilt!

9. oktoober on esimese Setu Kongressi kokkukutsumise päev. See toimus 1921. aastal tollases Petserimaa maakonnakeskuses Petseris ja kestis kaks päeva. Järgmisel aastal täitub sellest sündmusest sada aastat. Seda kuupäeva aga on hakatud pidama Setomaa päevaks ning sellele eelnevat nädalat Seto nädalaks, Seto Nätal.