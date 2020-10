Setomaa Vallavalitsus ootab kandidaate Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Setomaal on vana laulustiil kultuurimuutustega kohanedes püsinud elavana 21. sajandi alguseni. Anne Vabarna (Anna Vabarn; Jako naan´e, 1877–1964) nimi on üks seto laulukultuuri sümboleid. Anne sündis Peipsiäärses Võporsova külas, abiellus 19-aastaselt ja kolis Värska lähedale Tonja külla, kokku sünnitas ta 9 last. Anne sai laulikuna tuntuks 1920. aastatel, alates 1930. aastatest esines ka väljaspool Setomaad: Soomes, August Pulsti korraldatud rahvamuusikute ringreisidel terves Eestis, pärast Teist maailmasõda Moskvas ja korduvalt Tallinnas. Koolihariduseta jäänud Anne lõputut laulutagavara, muinasjutte ja muud pärimust panid kirja nii tema lapsed kui paljud professionaalsed pärimusekogujad, kokku on temalt jäädvustatud ligikaudu 6000 lk. tekste. Anne lõi ise mitmeid jutustavaid värssteoseid, muu hulgas eepose seto kuningas Pekost, ta oli ka meister kõikvõimalikel teemadel improviseerima. Anne laule on korduvalt salvestatud.