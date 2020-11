10-aastane Seto Instituut tähistab sünnipäeva konverentsiga Värskas

Konverentsil esinevad ettekannetega instituudi pikaaegne tegevjuht Ahto Raudoja ning seto temaatikaga tegelenud uurijad Arvis Kiristaja, Elvi Nassar, Tiia Puustusmaa, Eva Saar ja Heiki Valk. Esitletakse kaht värsket raamatut: tuntud Värska poeedi Paul Haavaoksa luulekogu “Palumaad ja rannahääled” ning Eesti Keele Instituudi, TÜ Lõuna-Eestikeele- ja kultuuriuuringute keskuse ja Seto Instituudi koostööna valminud “Seto eripäraste sõnade sõnaraamatut”.

Seto Instituudi asutati 2010. a kevadel eesmärgiga koordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd ning tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto Instituudi nõukogu esimehe Heiki Valgu sõnul on seto kultuur imeline väike kultuur, kahe maailma piiril – ääremaaline nii lääne kui ka ida poolt vaadatuna. „Kuni Seto Instituudi loomiseni ei olnud ühtegi asutust, mis tunneks muret ja vastutust seto-alaste teadusuuringute tervikpildi pärast, keskenduks seto kultuuri kui terviku kohta aegade jooksul kogutud andmete koondamisele ja huvilistele kättesaadavaks tegemisele. Nüüd on see üksus Seto Instituudi näol tegusalt olemas,“ tundis Heiki Valk instituudi juubeli puhul heameelt.

Seto Instituudi juhataja Ahto Raudoja peab seto teemadega tegelemist justkui mõnuaine tarbimiseks. „Mida rohkem tegeled, seda rohkem tahad. Seto ajaloo ja kultuuri varaait on lõputu, sellesse kaevudes tekib kirglik tahtmine seda oma rahvaga jagada ja üha juurde uurida. See on tohutu rõõm, kui näed, et instituudi tegevus läheb rahvale korda või õnnestub päästa mõni kaduv kultuuriilming või teadmine,“ märkis Ahto Raudoja.