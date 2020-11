Kersti Kaljulaid ja Jalmar Vabarna jagavad oma kogemusi rahvusvahelise atraktiivsuse tõstmisest

Foorumit on oodatud virtuaalselt jälgima kõik, kes tunnevad huvi selle vastu, milliseks kujuneb meie tuleviku kultuurikeskkond. Eriti on aga sinna oodatud kultuuri valdkonnas töötavad inimesed, kes plaanivad korraldada rahvusvaheliselt silmapaistvaid üritusi siin või Euroopas lähiaastail, mil Eesti valmistub taas kandma Euroopa kultuuripealinna tiitlit. 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn on Tartu linn koos Lõuna-Eestiga.

“Kuidas kõnetada Euroopat?” on neljapäeval jälgitav ka interneti vahendusel ning kõikidest ettekannetest tehakse eesti-inglise või inglise-eesti sünkroontõlge. Ülekannet saab vaadata aadressil www.tartu2024.ee ja meeldetuletuse saamiseks palume eelnevalt registreeruda.

Foorum toimub kell 12.30-17.00 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses. Arutelusid juhib Johannes Tralla ning kogemusi jagavad Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, Mikko Fritze (Hollandi Goethe Instituut, Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011), Jalmar Vabarna (Trad. Attack!), Inga Koppel (Tartu Filmifond), Priit Mikk (Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024), Fredrik Lindegren (Euroopa kultuuripealinn Umeå 2014 kunstiline juht ja Euroopa kultuuripealinn Bodø 2024 nõukogu liige), Sanjin Đukić (EXIT Festival) ning Suvi Kallio (Flow Festival).

Sündmusel vaadeldakse, milliseks kujuneb meie kultuurikeskkond lähitulevikus ning räägitakse nii sellest, kuidas oma piirkonda ja üritust tutvustada, kui ka sellest, kuidas lisada oma tegevusele Euroopa-ülest mõõdet. Lõuna-Eestit esindab Jalmar Vabarna, kes kõneleb oma mitmekesisest kultuurikorraldamise kogemusest nii Eesti kui ka Euroopa kontekstis. Jalmar Vabarna on Eesti muusik, ansamblite Trad.Attack!, Zetod ja Viljandi Guitar Trio liige ning lugematute auhindadega pärjatud artist. Seejuures on Jalmar olnud aastaid edukas kultuurikorraldaja. Ta on loonud kontsertpaiga Treski Küün ning korraldanud seal kontserte pea viis aastat. Lisaks on ta olnud programmijuht Eesti Pärimusmuusika Keskuses, festivalil Seto Folk ning kõigele lisaks juhib ta muusikaagentuuri Folk Massidesse.

Kultuurikompassi eestvedaja Angela Ader: “Koroonakriisi ajal on oluline, et me ei kaotaks Eestis silmist ühte meie suurt sihti - olla maailmas suuremad kui me oleme näiteks rahvaarvu poolest. Usun, et seda saavutame just kultuuri kaudu: siinsete kultuurisündmuste ja loomingu kõrge taseme ning kultuurielu rahvusvahelisuse kaudu. Selle kaudu, et meie looming leiab publikut ja fänne Soomest, Lätist, Saksamaalt või kaugemalgi. Eelseisval rahvusvahelisel Kultuurikompassi foorumil kogumegi inspiratsiooni ja arutame parimaid praktikaid, kuidas kultuuri kaudu Euroopat kõnetada.”

