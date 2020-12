Tänavuse Anne Vabarna omakultuuripreemia pälvivad Aarne Leima ja Maria Rahasepp

Komisjoni arvates oli see hea näide ja eeskuju sellest, et igal seto juurtega inimesel on võimalus anda oma panus seto kultuuri hoidmise ja edasi kandmise ning andmise heaks.

Maria Rahasepp on suutnud ühe mütsi alla saada mitte ainult Põlvas elavad setod, olles Põlva Seto Seltsi looja, vaid aidanud seto kogukondi ka mujal. Käesoleval, kultuuriliselt keerulisel aastal on Rahasepp seto kultuuri tegemistesse haaranud seto kogukondi nii Viljandimaalt, Põlvast kui Räpinast. Ta on olnud innovaatiline ja uuendustega kaasaminev ning käesoleval aastal algatas ta projekti, mille eesmärk on väljaspool Setomaad elavatele lastele seto kultuuri tutvustamine ja seto keele õpetamine. Lisaks osales Maria Rahasepp ka Seto kongressi asemel toimunud ülemaailmsel setode ümarlaual, mis sel aastal toimus interneti vahendusel ning on olnud suureks toeks oma pojale, Rainer Rahasepale viimase luulekogude väljaandmisel.