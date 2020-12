Värska kuurortravikeskuse ravimuda üldvann ja mineraalveevann on tõendatud ravitoimega

Uuritavad võtsid Värska mudavanni või mineraalveevanni ja müotonomeetriga mõõdeti uuritavate lihaseid. Uuringu läbiviimisel ja andmete analüüsil selgus, et ühekordse kümblusel on positiivne mõju inimeste lihastele. Mõju õlavöötmele: trapetslihasele selle jäikust vähendav toime. See toime avaldub mõõdetuna pikali kui lihas on suhtelises lõõgastuses. On suur võimalus, et ka trapetslihase elastsus väheneb lebades (mis näitab, et lihas on rohkem lõõgastunud), kuid andmete analüüs ei näidanud statistilist olulisust (p=0,06). Mõju alaseljale: mõõdetuna sirutajalihaselt 4-nda lumbaallüli kõrguselt on täheldatav jäikuse vähenemine nii istudes kui lebades.