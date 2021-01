Karupoeg Puhhi raamat ilmus seto keeles

Karupoeg Puhh oli mängukaru, mille kirjanik Alan Alexander Milne kinkis 21.augustil 1921 oma pojale Christopher Milne’le sünnipäevaks. Nüüd on need Karupoeg Puhhi lood Lea Ojametsa tõlkes ilmunud seto keeles. Raamatus on kasutatud Ernest Howard Shepardi originaalillustratsioone. Raamatu keeletoimetaja on Silvi Palm ja kujundaja Evelin Urm. Tegemist on ilmselt kauneima Karupoeg Puhhi raamatuga.

Kirjastaja Rein Järvelill on tulemusega väga rahul: “Setokeelset lastekirjandust on väga vähe ja iga uus setokeelne raamat, mis ilmub, on väga väärtuslik. Kahropoig Puhh on visuaalselt ja keeleliselt väga ilus ja kvaliteetne raamat ning usun, et see inspireerib meie noori rohkem seto keeles lugema.“