Ilmus uus setokeelne raamat “Umah keeleh”

“Riimides on kasutatud lihtsamaid murdekeelseid sõnu, et oleks lihtsam lugeda algajal kui ka hingelisel setolgi omajagu äratundmisrõõmu,” ütleb autor. Lood pajatavad elust Setomaal, lastest, loodusest ja lapsepõlve magusatest mälestustest. Riime on ka päevakajalistest sündmustest. Üks pikem lugu koguni sellest, kui Paul Hagu 1974.aastal Setomaal ekspeditsioonil käis. Need kolm päeva on kronoloogilises järjekorras kenasti riimi panud - kus kolme päeva jooksul käidi ja mida tehti.