Jaanuarikuu viimasel nädalal allkirjastavad omavalitsusjuhid koostöölepingu sihtasutusega Tartu 2024 aastateks 2021-2025. Lepingus on kirjeldatud Euroopa kultuuripealinna regionaalse programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted ning see käivitab Euroopa kultuuripealinna põhjaliku ettevalmistamise ja elluviimise Lõuna-Eestis.

“Euroopa kultuuripealinn on Tartu ja Lõuna-Eesti suurim valdkondadeülene koostöö. Olen uhke, et oleme kokku leppinud tees, mis meid rahvusvahelise suursündmuseni viib,” ütles Tartu linnapea ja SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas. “Koostööleping annab meile tugeva aluse, et korraldada ühiselt Eesti 2024. aasta tippsündmus, mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab nii meie regioon kui terve riik.”

“SA Tartu 2024 jaoks on väga oluline, et Tartu linnaga koos kandideerisid Euroopa kultuuripealinna tiitlile ja võitsid tiitli ka Lõuna-Eesti omavalitsused, sest niiviisi loob meeldejääva Euroopa kultuuripealinna programmi üheskoos lausa veerand Eestit,” ütles SA Tartu 2024 juhatuse liige Priit Mikk. “Tunnustan iga koostööpartnerit eraldi ja kõiki ühiselt koos, kes on panustanud koostöölepingu ettevalmistamisse.”

„Tartu 2024 on andnud põhjuse omavalitsustele enda traditsioonilisele sündmustele otsa vaatama ja uusi mõtteid lisama," leidis Setomaa vallavanem Raul Kudre . „Lisaks on lootust, et koos läbi arutades ja ellu viies tekivad uued pikaaegsed tegevused, mis loovad tulevikus Setomaale uusi võimalusi. Setomaa võimalus on Tartu 2024 kultuuripealinna raames enda tõeliselt uhket ja traditsioonidest läbipõimunud kultuuri näidata kogu Euroopale."

„Tunnustame ka Tartu linna võimet siduda ühte Lõuna-Eesti omavalitsused ja panna nad ühte sammu astuma!" kiitis vallavanem meie piirkonna suurimat omavalitsust ja Tartu2024 korraldustiimi.

SA Tartu 2024 ja omavalitsuste koostööleping kirjutatakse alla igas omavalitsuses kohapeal. SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas, juhatuse liige Priit Mikk ja Lõuna-Eesti regionaalne koordinaator Annela Laaneots väisavad selleks jaanuarikuu viimasel nädalal kõiki koostöölepingus esindatud omavalitsusi.

Lisaks suursündmuse edukale elluviimisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuris ja majanduselus.

Lepingu sõlmimine kiideti heaks Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogudes.

Lõuna-Eesti on liikunud Euroopa kultuuripealinna poole samm-sammult ühiselt nõu pidades. Juba 2018. aasta jaanuaris otsustasid Tartus kohtunud omavalitsusjuhid, et 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna konkursil kandideeritakse tiitlile ühiselt.

Aasta hiljem, konkursi lõppvoorus sõlmisid Tartu linna ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse juhid Eesti kõrgeimas tipus, Suure Munamäe tornis ühiste kavatsuste kinnituseks hea tahte koostööleppe. Pikaajalise koostöölepingu ettevalmistamine algas pärast seda, kui rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon nimetas tunamullu augustis 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu koos Lõuna-Eestiga.