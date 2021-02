Seto keelt edendavad algatused kandideerivad keeleteo auhinnale

Eesti keele ja maailmapildi mõistmisel on otsustava tähendusega murde- ja sugulaskeelte uurimine ning sellealased publikatsioonid. Uurimuste abil on võimalik asjasse süüvida tänuväärselt ja teadmisi rikastavalt perspektiivilt. Pikaajalise töö viljana valminud Seto eripäraste sõnade sõnaraamat on selles vallas rõõmutegev raamat! Raamatu koostamine kestis seitse aastat. Sõnaraamat koosneb enam kui 3000 sõnast, mis on kirja pandud Setomaalt või selle naabrusest, samuti Lõuna-Eesti keelesaartelt. Sõnaraamat on oluline materjal, mis aitab säilitada seto keele rikkust ja kultuuri ning keele kasutajatel ka uusi teadmisi ammutada. Märksõnad on valitud esindama setode iseloomulikku sõnavara. Sõnaraamat on mujalt Eestist pärit inimestele põnevaks abimeheks, sest selles esitatakse setopärase vormi või sisuga sõnu, samuti palju vene laene. Nii on võimalik lähemalt tutvuda ka Kagu-Eesti õigeuskliku ja rahvaluulemaailmaga. Raamat on juba esimeste kuudega seto kogukonna poolt hästi vastu võetud. Sellest annab tunnistust kasvõi Seto Instituudi kaudu müüdud raamatute hulk. „Seto eripäraste sõnade sõnaraamat“ on valminud kolme asutuse – Eesti Keele Instituudi, Tartu Ülikooli ja Seto Instituudi – koostöös ning kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja.