Seto Kuningriigipäeval kokku tulnud seto muusikud astusid üles Hommik Anuga saates

Mõni neist on oma juurtele igapäevaselt lähemal, mõni kaugemal, aga oma päritolu on kõigi südameis tähtsal kohal.

Kuningriigipäeva peakorraldaja ja idee autor sootska Aarne Leima tõdeb: „Kuna enamus setosid elab täna väljaspool Setomaad, siis kultuuri püsimajäämise võti ei ole enam ammu Petseris või Setomaal üldiselt. Küsimus on hoopis selles, kui palju me suudame seto asja ajamisel mujal elavaid setosid kaasa haarata. Tuntud seto verd inimeste missioon ongi selles, et nende avalik setona esinemine on eeskujuks ja motiveerib ka teisi. Kultuuri ei saa elus hoida vaid väike huvigrupp, vastutus selle säilimise ees on igal setol võrdne. Õigus ja kohustus käivad käsikäes.“