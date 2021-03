Suur kunstioksjon Uusvada kultuuriküla toetuseks

MTÜ Uusvada Kultuuriküla liikmeteks on piirkonna inimesed, kes tahavad elavdada selle ajaloolise küla elu Setomaal, Petseri külje all. Uusvada Kultuuriküla toetaja Förmann NT juht Taavi Nassar on meie tegemiste kohta öelnud: „Oleme jälginud ja ise ka kaasa aidanud Uusvada Kultuuriküla tegemistele. Meil on hea meel toetada tegemisi, mis põhinevad kohalikul initsiatiivil ja entusiasmil. Kagu-Eesti ettevõttena hoolime sellest, et elu meie maapiirkondades säiliks.“