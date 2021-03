Setomaa Muuseumid toimetavad piirangute kiuste

„Meie muuseumid asuvad keskustest üsna kaugel ja seega madalhooaeg on meil tõesti vaikne. Loomulikult oleme kurvad, et ei saa neidki väheseid külastajaid vastu võtta, kuid anname endast parima, et praegustes keerulistes tingimustes ikkagi hakkama saada,“ kommenteeris Setomaa Muuseumide hetkeseisu direktor Merily Marienhagen. „Jätkame suviste ürituste ja näitustega seotud ettevalmistustööga. Nii mõneski muuseumis on oodata väikest uuenduskuuri. Loodame väga, et vähemalt juunikuuks on praegune viiruse puhangust tingitud raske aeg möödunud ja saame inimesi oodata Sõirapäevale, Seto Folgile ja teistele sündmustele, mille toimumisega seotud oleme.“