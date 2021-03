Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemia pälvivad setokeelsete isamaaliste laulude loojad ja Merle Jääger

Preemiakomisjoni ettepanekul antakse tänavune Hilana Taarka omakultuuripreemia seto pärimuskultuuri töötluse eest XXVII Seto Kuningriigipäeval Kolossovas esmakordselt ette kantud kahe isamaalise laulu loonud ja esitanud kollektiivile. Kaks setokeelset isamaalist laulu on loodud helilooja ja muusiku Matis Leima eestvedamisel. Laulutekstid valmisid Ülle Kauksi ja Aapo Ilvese käe all ning laulud esitasid Kethi Uibomägi, Lenna Kuurmaa, Ithaka Maria Harito, Kairi Leivo, Jaanus Viskar, Ivo Laanelind, Reigo Ahven ning loo autor.

Preemia setokeelse uusloomingulise kirjutise eest saab Merle Jääger alias Merca raamatu „Ollipanõhõpõpääle“ autorina. Merca proosaraamat on väga meisterlik ja üllatav, heas seto keeles kirjutatud raamat. Tõsine õnnestumine kaasaegse seto ilukirjanduse vallas. Raamatu headust on pikemalt käsitlenud Ülle Kauksi kirjutatud artiklis, mis on ilmunud Setomaa 2021. aasta veebruarikuu ajalehes.