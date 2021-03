Seto pitsi päevad keskenduvad sel aastal pidupitsile

„Hetkel ei toimu küll pidusid kuhu uhke pitsiga minna, kuid kuna pitsi valmistamine võtab aega siis on just õige aeg heegeldada pitsi tulevasteks sündmusteks,“ ütles Seto Käsitüü Kogo juht Ingrit Kala. „Käsitööna tehtud pits teeb rõivad ja esemed unikaalseks, veelgi väärtuslikumaks ja tähendusrikkamaks ning pidulikumaks.“

Konkursil on tähtis, et käsitöö oleks teostatud korrektselt, sobilik teemasse ning lõpptulemus, mida hindab žürii, oleks kaunis ning seto traditsioone järgiv. Konkursile võib sel korral esitada nii seto värvilise pitsi, valge heegelpitsi kui ka niplispitsiga kaunistatud tööd. Konkursitöö ei tohi olla varem eksponeeritud. Konkursil on alati osalenud oma töödega ka noored ja just neile mõeldes on selle ürituse jätkamine oluline.