Kultuurikompass: kuidas lugusid jutustades külastajaid sündmusele kutsuda?

Kultuurikompassi peakorraldaja Heigo Teder kommenteerib: ”Eduka sündmuse loomisel ja elluviimisel on selge sõnumi ja publikut köitva info jagamine vajalik oskus. See, et me ise teame, kuivõrd head sündmust me parasjagu loome, on väga hea. Kuid sellest veelgi parem on, et seda teaksid ka kõik teised!” Teder lisab: “Meil on väga hea meel, et lugude jutustamise tõelised meistrid avavad oma teadmiste laekad hiliskevadisel Kultuurikompassil ning jagavad veebi vahendusel oma kogemusi huvilistega. Vaid üheskoos oma lugusid jagades saame ennast, oma korraldatavaid sündmusi ja Lõuna-Eesti kogukonda Euroopa kultuurikaardil veelgi nähtavamaks muuta.”