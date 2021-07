Käsitöötalud avavad Setomaal uksed

Talude peremehed ja perenaised valmistuvad hoogsalt, et tutvustada oma käsitööd, pakkuda külalistele õpitubasid, head seto sööki ja jooki, tegevusi lastele ning talu käsitöö näituseid. Paljudes taludes lubatakse külalisi ka tagatubadesse uudistama ning talu külastused on kõigile tasuta!

Igas paigas on oma meister, kes on läbi viimas omale südamelähedasel tehnikal õpitubasid. Õpitubade hinnad varieeruvad, aga on siiski pigem sümboolsed.