XXVIII Seto Kuningriigipäev toimub 7. augustil Lobotka külas

Nagu igas õiges kuningriigis, on ka setodel oma kuningas, kes aga puhkab Petseri kloostri liivakoopastes. Päeva tipphetkeks ongi Setomaa ülemsootska, kuningas Peko maapealse asemiku valimine. See toimub maailma kõige demokraatlikumal viisil – inimesed seisavad oma valitud kandidaadi ette ritta. Setomaa ülemsootska on setode vaimne juht ja eestkõneleja.