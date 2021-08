Kakskeelses lasteraamatus " Mamma jutustused / Mamma jutusõ' " elavad edasi kunagi jutustatud lood

“Mõtted rändasid vanavanemate radadele ning nii hakkasidki minu meeltes keerlema lood, mida jutustas minule kord minu vanaema Nati Rahasepp. Nõnda ongi minu värske teos pühendatud pisikesele Lisandrale, et mamma jutustused kaotsi ei läheks ja rõõmsalt oma elu taas elama hakkaksid. Seto pärimuskultuur peab jääma, arenema ning nii hakkan ka mina lähitulevikus oma lapselapsele seto keelt edasi andma. Seepärast ongi raamat kakskeelne - nii eesti kui ka seto keeles,” ütles Rainer Rahasepp.

Kui raamat kätte võtta, siis ühest otsast algab see eesti keeles. Kui soovid lugeda ja õppida seto keelt, siis tuleb raamat keerata teisipidi.

Raamatus on jutustus sellest, kuidas pisikene poisikene eksitajat ninapidi vedas. Õpetlik lugu pisikesest pajupillikesest, mida lugedes saab ka juhised, kuidas päriselt ka ise endale pajupilli meisterdada. Samuti leiab raamatust loo, miks on kassil vurrud, on lugu koerast ja hundist, ninatargast jõhvikast ning sellestki, kuidas ühest sepast sai rahasepp.