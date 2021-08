Setomaa kostipäiv pakub hõrke maitseid

Seto kostipäeval ootavad külalisi sõbralikud talud ja kodud, tootmishooned ja hoopiski ootamatud kohakesed, et kaugelt ja lähedalt tulnuid hea ja paremaga kostitada või kosta'. See on suurepärane võimalus tutvuda kohaliku köögiga ning siinmail kasvatatava toormega, millest kohalikud inimesed võluvad erilisi hõrgutisi.

Kostipäeval pakutakse külalistele kohalikke roogasid kohalikust toorainest- sõir, suulliim, kikkaseenepiirak ja muu selline kraam on kohvikutes au sees. Kohvikutel on kaasa ostmiseks ka oma müügiletid, et kui kõhtu enam ei mahu, siis saab koduteele kaasa osta. Pühapäeval on kohvikutes peräpütüpäiv ehk pakutakse seda, mis veel pakkuda on.