Esitletakse Leida Heliste plaati "Leeloga läbi elo"

Plaadi nimeks pani Leida "Leeloga läbi elo". See ongi nii, leelolaulud saadavad Leidat läbi elu, lapsepõlvest saadik. Leida ema oli tuntud sõnoline ja ka Leidat on leelotamine kogu aeg enda poole tõmmanud. Plaadile saanud laulud kõnelevad sellest, miks on vaja laulda, kuidas leelo aitab elu elada ja tööd teha, samuti kuidas üks laulupark läbi kõigi eelnevate tekkis. Laulude seas on mõned Leida emalt, Anastassia Jallailt saadud õpetussõnadega laulud ning mõrsjaitk velele. Leida on läbi aastate osalenud Seto Kuningriigipäevadel sõnolise võistlustel ning ühe korra kuninga sõnolise tiitli saanud oma mõtsalauluga. See laul ning veel mõned kuningriigipäeva võistluste laulud on plaadile jõudnud. Boonuslugudena on plaadi lõppu lisatud ka mõned "latse upatamise" ja linnuhäälte lood. Kõige uuem laul "Kunigapäiv" aga on pärit 2021.a kevadest - see tuli Leidale pähe mõeldes möödunud Seto Kuningriigipäevadele. Kui on kusagil seto pidu, kirmas või muu kokkusaamine - siis võib Leida peale kindel olla, et ta leiab sõnad, mida leeloga öelda ja viisi, mis kuulama ja kaasa laulma paneb.